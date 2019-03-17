Пропавшая два дня назад 14-летняя Света Зарубина найдена живой

СЕГОДНЯ 16:00 2019-03-17T16:00:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром поисково-спасательная группа «Рысь» распространила ориентировки с фотографией 14-летней девочки. Света Зарубина ушла из дома на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде рано утром 15 марта и исчезла.

Спустя несколько часов стало известно, что девочку нашли живой и невредимой. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Напомним, уже больше полугода в Нижегородской области продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой, которая пропала 1 августа в СНТ «Борок» Кстовского района, когда вышла и из дома и отправилась покататься на велосипеде, и 9-летней Маши Люлиной. Девочка исчезла после того, как отправилась гулять рядом с бабушкиным домом, дошла до мусорных контейнеров, а обратно уже не вернулась. У правоохранителей до сих пор нет зацепок, куда могли исчезнуть девочки средь бела дня.

ИСТОЧНИК KP.RU