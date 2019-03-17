2019-03-17T13:02:17+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде разыскивается 14-летняя Света Зарубина

В последний раз ее видели 15 марта
Валерия ГРОМОВА
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Фото: ПСГ "Рысь"Фото: ПСГ "Рысь"
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Поисково-спасательная группа «Рысь» распространила ориентировки с фотографией 14-летней девочки. Света Зарубина ушла из дома на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде рано утром 15 марта и исчезла.

Приметы пропавшей, рост 150 сантиметров, среднее телосложение и светло-русые волосы. В момент исчезновения Света была одета в чёрную куртку, чёрные джинсы, чёрные кроссовки с красной блестящей полоской на пятке и бело-жёлтый шарф.

Если у вас есть информация о местонахождении нижегородки, просим сообщать ее по телефонам: 8-831-283-82-00 или сразу в полицию: 102.

Напомним, в Нижегородской области уже полгода ищут 13-летнюю Машу Ложкареву, которая пропала в СНТ «Борок» Кстовского района и 9-летнюю Машу Люлину, которая исчезла после того, как пошла выкидывать мусор возле своего дома в Богородске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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