Рособрнадзор опубликовал видеоконсультации ЕГЭ-2019 по информатике

СЕГОДНЯ 18:24 2019-03-17T18:24:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Видеоролик по информатике продолжает серию консультаций по подготовке к единому государственному экзамену 2019 года. Там специалисты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) и учителя школ делятся тем, как лучше подготовиться к ЕГЭ и на что необходимо обращать внимание при решении заданий.

В прошлом году информатику сдавали на 15 тысяч выпускников бльше, чем в 2017 году.

- Настоятельно рекомендую вам прорешать демоверсии за последние 8-9 лет. Анализируя их, вы поймете, что модель экзамена является стабильной и вам не стоит ожидать каких-то особенных сюрпризов. При подготовке к экзамену обратите внимание на те типы заданий, которые обновились в 2017 и в 2018 году, - посоветовал руководитель комиссии по разработке КИМ ГИА по информатике и ИКТ Сергей Крылов.

Он отметил, что ошибки в основном допускаются из-за невнимательности и спешки.

Напомним, видеконсультации по подготовке к ЕГЭ-2019 будут доступны на официальном YouTube-канале Рособрнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU