2019-03-17T09:31:04+03:00
Общество

В Нижегородской области снизились цены на сливочное масло и молоко

Также подешевели куриное мясо и рис
Валерия ГРОМОВА
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В Нижегородской области подешевели сливочное масло и молоко. Кроме того, снизились цены на куриное мясо и рис. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

Так, в период с 4 по 11 марта 2019 года средняя цена на молоко снизилась на 0,6 процента. Теперь его можно купить за 55,2 рубля за литр вместо 54,9 рубля. Сливочное масло тоже подешевело на 0,6 процента (с 524,1 рубля до 520,9 рубля за килограмм).

Напомним, в январе нижегородскими сельхозпроизводителями было произведено 12,3 тысячи тонн молока. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объемы производства выросли на 300 тонн. По данным министерства сельского хозяйства, в среднем на корову было надоено по 136,9 килограммов молока, что больше уровня прошлого года на 5,4 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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