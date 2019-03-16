Опыт Нижегородской области по охране диких животных используют в других регионах страны

СЕГОДНЯ 15:56 2019-03-16T15:56:20+03:00

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Нижегородская область смогла добиться очень хороших результатов в области охраны диких животных. Благодаря стараниям специалистов в регионе сильно увеличилась численность медведей, лосей и косуль. Опыт нижегородцев стали перенимать в и в других регионах. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Во время межрегиональной конференции «Актуальные вопросы развития охотничьего хозяйства и рыболовства» представители других регионов рассказали, что во многом берут пример именно с нашей области.

- Нижегородская область довольно продвинута в плане охоты, мы изучаем ее опыт и внедряем у себя. Например, система распределения разрешений в общедоступных охотничьих угодьях среди охотников (жеребьевка), она уже давно существовала в вашем регионе, сейчас мы ее внедрили у себя, - сообщил заместитель министра лесного хозяйства Кировской области Дмитрий Анисимов.

Кроме того, опыт Нижегородской области пригодился кировчанам в вопросах проведения мониторинга учета животных.

ИСТОЧНИК KP.RU