2019-03-16T12:27:20+03:00
Общество

Новая подсветка зажжется на нижегородской телебашне

Новое шоу будет посвящено фестивалю «Крымская весна»
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородская телебашня вновь будет радовать жителей и гостей города новое подсветкой. Об этом сообщает нижегородский филиал РТРС.

Новое шоу будет посвящено фестивалю «Крымская вена». Специально к этому дню был придуман новый оригинальный световой сценарий, который посвящен фестивалю «Крымская весна».

Наслаждаться красотой нижегородской телебашни, которая расположена на улице Белинского в Нижнем Новгороде, можно будет в субботу, 16 марта, с 18.00 до полуночи.

Напомним, в последний раз оригинальным «нарядом» телебашня радовала на 8 марта. Тогда она светилась аж три дня.

В первый раз световое шоу нижегородская телебашня запустила 6 марта 2018 года - перед чемпионатом мира по футболу, некоторые матчи которого проходили в Нижнем Новгороде. С тех пор разноцветная нижегородская телебашня стала одной из достопримечательностей города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижнем Новгороде пройдут соревнования «Мультигонка» по спортивному туризму
Опыт Нижегородской области по охране диких животных используют в других регионах страны
Глеб Никитин поручил разработать отдельный раздел для «Лидеров России» на портале «Команда Правительства»
Выездной прием граждан пройдет в Нижегородской области
Спортивный фестиваль «Яркий мир спорта!» для воспитанников детских домов пройдет в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин: «Необходимо максимально жестко отреагировать на инцидент с падением льда на ребенка»
Глеб Никитин принял участие в Дне наставника на конкурсе «Лидеры России»
Нижегородский стадион «Полет» выставили на продажу
В Нижнем Новгороде начались гастроли театра балета Бориса Эйфмана
Работы по возведению фундамента детского сада в ЖК «Мещерское озеро» почти завершены
«Цифровая мобилизация» прошла в Городце 14 марта
Нижегородский РЦ «Янтарь» представлен на XI Международном конгрессе «Нейрореабилитация» в Москве
Нижегородские предприятия-участники «Эффективной губернии» увеличили объем заказов почти до 9 миллиардов рублей
Глеб Никитин принял участие в панельной дискуссии губернаторов в рамках финала конкурса «Лидеры России»
Снежные и пасмурные выходные ожидают нижегородцев
Жадный чиновник в Дзержинске получал зарплату за вторую работу, не появляясь на ней
Адвокаты экс-мэра Андрея Климентьева прокомментировали его задержание
Нижегородская область стала одним из регионов-лидеров проекта «Умный город»
Нижегородский опыт внедрения бережливых технологий будут перенимать в других регионах страны
Международный форум «Великие реки» пройдет в Нижнем Новгороде с 14 по 17 мая
Тело жестоко убитого мужчины найдено на обочине дороги в Нижегородской области
Житель Лыскова получил восемь лет колонии строгого режима за убийство посетителя кафе
В Нижнем Новгороде разыскивают 68-летнего Игоря Романова
Театр балета Бориса Эйфмана представит нижегородцам «Анну Каренину»
СК возбудил уголовное дело после падения глыбы льда на жительницу Дзержинска
В Нижнем Новгороде появился совет по инвестиционной политике