Новая подсветка зажжется на нижегородской телебашне

СЕГОДНЯ 12:27 2019-03-16T12:27:20+03:00

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Нижегородская телебашня вновь будет радовать жителей и гостей города новое подсветкой. Об этом сообщает нижегородский филиал РТРС.

Новое шоу будет посвящено фестивалю «Крымская вена». Специально к этому дню был придуман новый оригинальный световой сценарий, который посвящен фестивалю «Крымская весна».

Наслаждаться красотой нижегородской телебашни, которая расположена на улице Белинского в Нижнем Новгороде, можно будет в субботу, 16 марта, с 18.00 до полуночи.

Напомним, в последний раз оригинальным «нарядом» телебашня радовала на 8 марта. Тогда она светилась аж три дня.

В первый раз световое шоу нижегородская телебашня запустила 6 марта 2018 года - перед чемпионатом мира по футболу, некоторые матчи которого проходили в Нижнем Новгороде. С тех пор разноцветная нижегородская телебашня стала одной из достопримечательностей города.

ИСТОЧНИК KP.RU