2019-03-16T11:35:24+03:00
Общество

Выездной прием граждан пройдет в Нижегородской области

Всех желающих будут ждать в администрации Ардатовского муниципального района
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородцы могут задать интерсующие их вопросы уполномоченным представителям исполнительной власти Нижегородской области и аппарата уполномоченного по правам человека в Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Специалисты будут ждать нижегородцев в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области в здании администрации Ардатовского муниципального района.

Однако для того чтобы попасть на консультацию, необходимо заранее записаться. Сделать это можно по телефонам 8(831) 439-04-98 и 430-96-39.

Напомним, 21 марта правительство Нижегородской области проведет бесплатные правовые консультации для льготников разных категорий. Консультации, которые помогут людям разобраться в сложных юрилических аспектах, будут проводить специалисты министерства социальной политики и государственно-правового департамента Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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