2019-03-15T17:58:47+03:00
Общество

Глеб Никитин принял участие в Дне наставника на конкурсе «Лидеры России»

Губернатор рассказал о планах работы в качестве наставника
Валерия ГРОМОВА
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Сегодня, 15 марта 2019 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в Дне наставника на конкурсе «Лидеры России», который прошел в Сочи.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, из числа претендентов на победу была сформирована группа из восьми человек.

- Кейс я им дал абсолютно реальный, который меня самого беспокоит. Затем при мне участники обсуждали эту задачу. Потом мы вместе рассмотрели предложенное решение. Были интересные идеи, которые мы проработаем, и возможно, применим на практике, - заявил Глеб Никитин.

Он признался, что с нетерпением ждет продолжения этой истории.

- Планирую целый год работать в качестве наставника. Постараюсь использовать эту возможность и для решения конкретных задач в Нижегородской области, чтобы польза была взаимной, - добавил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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