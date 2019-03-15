Глеб Никитин принял участие в Дне наставника на конкурсе «Лидеры России»
Сегодня, 15 марта 2019 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в Дне наставника на конкурсе «Лидеры России», который прошел в Сочи.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, из числа претендентов на победу была сформирована группа из восьми человек.
- Кейс я им дал абсолютно реальный, который меня самого беспокоит. Затем при мне участники обсуждали эту задачу. Потом мы вместе рассмотрели предложенное решение. Были интересные идеи, которые мы проработаем, и возможно, применим на практике, - заявил Глеб Никитин.
Он признался, что с нетерпением ждет продолжения этой истории.
- Планирую целый год работать в качестве наставника. Постараюсь использовать эту возможность и для решения конкретных задач в Нижегородской области, чтобы польза была взаимной, - добавил Глеб Никитин.
ИСТОЧНИК KP.RU