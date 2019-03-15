2019-03-15T17:52:06+03:00
Общество

Нижегородский стадион «Полет» выставили на продажу

Его оценили в 112 миллионов рублей
Валерия ГРОМОВА
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Стадион «Полет», который находится на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде, выставлен на продажу на сайте GiperNN. Согласно информации, комплекс оценен в 112 миллионов рублей.

Площадь территории – 2,7 га. В собственности имеются шлако-галечная дорожка, здание-трибуна и футбольное поле. Вместимость – четыре тысячи человек. Назначение территории - земли населенных пунктов, ее разрешено использовать под стадион.

Ранее сообщалось, что стадион "Нижний Новгород" вошел в тройку лучших стадионов 2018 года. Таковы итоги опроса, проведенного среди болельщиков порталом StadiumDB.

- Лучшими аренами года были признаны сразу три российских стадиона, построенных к мундиалю, - говорится в сообщении. – На первом месте среди них стадион в Волгограде, набравший больше 35 тысяч голосов болельщиков. На втором месте оказался стадион в Самаре, на третьем – стадион в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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