Работы по возведению фундамента детского сада в ЖК «Мещерское озеро» почти завершены

СЕГОДНЯ 16:04 2019-03-15T16:04:20+03:00

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Армирование и бетонирование фундаментной плиты нового детского сада в ЖК «Мещерское озеро» в Нижнем Новгороде уже находится на завершающей стадии. Об этом со ссылкой на замглавы города Леонида Самухина сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно информации, еще минимум две недели понадобятся для прочности фундамента.

Напомним, контракт на выполнение строительно-монтажных работ был заключен 18 декабря. На строительство детского сада выделены порядка 265 миллионов рублей. В новом здании появятся 14 групп, две из которых – ясельные. Всего новый детский сад вместит 320 детей.

- Вскоре после укрепления фундамента начнется возведение колонн и стен первого этажа. Все работы выполняются в соответствии с графиком,- добавил Самухин.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне «Бурнаковский» Нижнего Новгорода возобновились работы по возведению нового детского сада на 300 мест. Мэр города Владимир Панов, который побывал на месте строительства, пообещал, что здание должно быть введено в эксплуатацию 1 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU