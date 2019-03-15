«Цифровая мобилизация» прошла в Городце 14 марта
В четверг, 14 марта 2019 года, в Городце состоялся разъясняющий семинар о переходе на цифровое эфирное телевидение (ЦЭТВ) и о предстоящем отключении аналогового вещания. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В мероприятии приняли участие замминистра информационных технологий и связи Нижегородской области Алексей Воробьев, замглавного инженера Нижегородского филиала РТРС Илья Прыгунов, ведущий программ ГТРК «Нижний Новгород» Евгений Карпов, замглавы администрации Городецкого района Татьяна Смирнова, замглавы администрации Чкаловска Алексей Мясников, а также главы поселковых администраций и депутаты.
Как заявил Воробьев, с конца прошлого года нижегородцы могут принимать 20 обязательных общедоступных каналов. Аналоговое вещание этих каналов, входящих в цифровые мультиплексы, прекратится с 3 июня.
Воробьев добавил, что правительством Нижегородской области при участии Нижегородского филиала РТРС проводится масштабная информационная кампания для жителей по переходу на ЦЭТВ, поддержка которой крайне важна в каждом муниципалитете.
Присутствующие приняли решение об обучении волонтеров для оказания помощи людям старшего поколения в подключении и настройке приемного пользовательского оборудования для цифрового эфирного телевидения.
ИСТОЧНИК KP.RU