«Цифровая мобилизация» прошла в Городце 14 марта

СЕГОДНЯ 14:31 2019-03-15T16:27:30+03:00

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В четверг, 14 марта 2019 года, в Городце состоялся разъясняющий семинар о переходе на цифровое эфирное телевидение (ЦЭТВ) и о предстоящем отключении аналогового вещания. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В мероприятии приняли участие замминистра информационных технологий и связи Нижегородской области Алексей Воробьев, замглавного инженера Нижегородского филиала РТРС Илья Прыгунов, ведущий программ ГТРК «Нижний Новгород» Евгений Карпов, замглавы администрации Городецкого района Татьяна Смирнова, замглавы администрации Чкаловска Алексей Мясников, а также главы поселковых администраций и депутаты.

Как заявил Воробьев, с конца прошлого года нижегородцы могут принимать 20 обязательных общедоступных каналов. Аналоговое вещание этих каналов, входящих в цифровые мультиплексы, прекратится с 3 июня.

Воробьев добавил, что правительством Нижегородской области при участии Нижегородского филиала РТРС проводится масштабная информационная кампания для жителей по переходу на ЦЭТВ, поддержка которой крайне важна в каждом муниципалитете.

Присутствующие приняли решение об обучении волонтеров для оказания помощи людям старшего поколения в подключении и настройке приемного пользовательского оборудования для цифрового эфирного телевидения.

ИСТОЧНИК KP.RU