2019-03-15T11:51:51+03:00
Общество

Нижегородские предприятия-участники «Эффективной губернии» увеличили объем заказов почти до 9 миллиардов рублей

На заседании Управляющего совета «Комплексная оптимизация производства» в Нижегородской области собрались представители почти 20 регионов России
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В 2018 году предприятия – участники проекта правительства области и Госкорпорации «Росатом» «Эффективная губерния» увеличили объем заказов с 1 до 8,9 миллиардов рублей в сравнении с 2017 годом. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании Управляющего совета «Комплексная оптимизация производства» Госкорпорации «Росатом», сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках мероприятия Глеб Никитин, гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и гендиректор ОСК Алексей Рахманов оценили результаты внедрения бережливых технологий на ПАО «Завод Красное Сормово», который стал участником проекта «Эффективная губерния» в 2018 году.

- Инструменты бережливого производства мы начали внедрять в середине прошлого года, - отметил гендиректор ПАО «Завод Красное Сормово» Михаил Першин. – В результате за полгода мы получили сокращение цикла изготовления судна с 9 до 7 месяцев.

Гендиректор ОСК Алексей Рахманов подчеркнул, что применение инструментов бережливого производства позволило заводу стать более конкурентоспособным.

- Помимо конкретных результатов в повышении производительности труда, мы рассчитываем также на привлечение дополнительных ресурсов в экономику региона, новых заказов, - подчеркнул Глеб Никитин. - В том числе, благодаря помощи «Росатома», мы серьезно расширили участие нижегородских предприятий в целом ряде кооперационных программ. Наши промышленники – участники проекта «Эффективная губерния» увеличили объем заказов с 1 млрд рублей в 2017 году до 8,9 миллиардов рублей в 2018 году. И останавливаться на этом нельзя, на ближайшие годы задача – дойти до 20 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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