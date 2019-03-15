Жадный чиновник в Дзержинске получал зарплату за вторую работу, не появляясь на ней

СЕГОДНЯ 09:28 2019-03-15T09:28:21+03:00

За четыре года мужчина присвоил таким образом более 600 тысяч рублей

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В городе Дзержинске Нижегородской области осудили 51-летнего чиновника за мошенничество с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно информации, в период с 2 июля 2013 года по 6 марта 2017 года злоумышленник, занимая руководящую должность, фиктивно устроился на работу в поднадзорную его департаменту организацию. В этом учреждении мужчина не выполнял никаких обязанностей и даже не появлялся на работе. Зато заработную плату и социальные выплаты из бюджета он получал исправно – за четыре года таким образом он присвоил более 600 тысяч рублей.

Свою вину мужчина признал и возместил причиненный ущерб в полном объеме. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

ИСТОЧНИК KP.RU