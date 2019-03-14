Адвокаты экс-мэра Андрея Климентьева прокомментировали его задержание

14 Март 19:04 2019-03-14T19:04:07+03:00

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Спустя несколько часов после задержания экс-мэра Нижнего Новгорода Андрея Климентьева его адвокаты прокомментировали громкий арест.

- Климентьев Андрей Анатольевич задержан по подозрению в совершении преступления «Покушение на мошенничество в особо крупных размерах», путем подачи документов в суд, - пояснила адвокат Андрея Климентьева Марина Ильичева. – До настоящего момента обвинение не предъявлено. Андрей Анатольевич находится в статусе подозреваемого. Давать пояснение в настоящий момент отказался. В беседе с адвокатом пояснил, что с подозрением в совершении этого преступления не согласен. Считает свое задержание глупостью и фабрикацией обвинения. Целью задержания является попытка напугать его. Климентьев Андрей Анатольевич успешно занимался сельскохозяйственным бизнесом и сдачей в аренду недвижимости. Имеет на иждивении жену и несовершеннолетнего ребенка. Защита не видит никаких оснований для выхода в суд следственными органами с заявлением об избрании меры пресечения. Защите доказательства вины Климентьева не предоставлены, в связи с чем сторона защиты полагает его задержание исключительно попыткой оказания давления на него.

Напомним, ранее о своем задержании на странице в фейсбуке сообщил сам скандально известный политик. По его словам, суд по его делу состоится уже завтра.

ИСТОЧНИК KP.RU