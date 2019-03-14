Нижегородская область стала одним из регионов-лидеров проекта «Умный город»

14 Март 18:50 2019-03-14T18:50:55+03:00

Андрей Чибис, Сергей Ефимов и представители Нижнего Новгорода, Дзержинска и Сарова подписали соглашения о реализации пилотных проектов

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Нижегородская область вошла в число лидеров по количеству городов, ставших «пилотами» проекта «Умный город». Об этом со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, в четверг, 14 марта 2019 года, заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис и министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов подписали три трехсторонних соглашения о реализации пилотных проектов по цифровизации городского хозяйства. От Дзержинска соглашение подписал первый заместитель главы города Глеб Андреев, от Сарова – заместитель главы Сергей Лобанов, а от Нижнего Новгорода – заместитель Алексей Карапузов.

- Пилотами в Нижегородской области стали три города: Нижний Новгород, Дзержинск и Саров. У каждого из муниципалитетов амбициозные, «земные» проекты: цифровизация не ради цифровизации, а ради комфорта жителей, - отметил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU