Нижегородский опыт внедрения бережливых технологий будут перенимать в других регионах страны

14 Март 17:45 2019-03-14T17:45:19+03:00

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Сегодня, 14 марта 2019 года в Нижнем Новгороде были подведены

итоги заседания управляющего совета «Комплексная оптимизация производства» Госкорпорации «Росатом». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На протяжении двух дней гости из 20 регионов России проводили обсуждения итогов и перспектив внедрения технологий бережливого производства. Это делается, чтобы повысить производительность труда.

На заседаниях присутствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, замминистра экономического развития РФ Петр Засельский, а также представители государственных и муниципальных органов власти и промышленных предприятий.

- Проект «Эффективная губерния» уже превзошел наши ожидания. Мы все показатели практически перевыполняем за счет интереса и вовлеченности. Люди начинают понимать, что это действительно работает. По своей инициативе приходят руководители организаций и предлагают их включить в проект, - рассказал Глеб Никитин.

По его словам, правительство страны уже получило предложение проработать тему создания университета или образовательной организации, которая могла бы помочь использовать опыт Нижегородской области, чтобы обучить представителей различных регионов.

- Мы заинтересованы в повышении качества жизни на территориях нашего присутствия, ведь там живут и работают наши сотрудники. Внедряя современные передовые технологии, мы нацелены, в первую очередь, на то, чтобы внести вклад в развитие нашей державы, - добавил Алексей Лихачев.

Денис Шамгунов, в свою очередь, отметил, что внедрение «бережливых технологий» в деятельность бюджетных учреждений, поликлиник, центров занятости и многофункциональных центров - это очень интересно.

ИСТОЧНИК KP.RU