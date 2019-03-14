2019-03-14T17:22:30+03:00
Общество

Международный форум «Великие реки» пройдет в Нижнем Новгороде с 14 по 17 мая

Мероприятие будет проводиться на Нижегородской ярмарке
Валерия ГРОМОВА
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С 14 по 17 мая 2019 года в Нижнем Новгороде будет проводиться 21-й международный научно-промышленный форум «Великие реки (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мероприятие пройдет на Нижегородской ярмарке и соберет на выставочно-конгрессной площадке экспертов в отрасли экологии, энергетической и гидрологической безопасности, экологического образования.

Участники обсудят современные направления развития регионов в бассейнах великих рек, продемонстрируют лучшие региональные проекты в этом направлении – как российские так и зарубежные, будут искать пути решения вопросов экологической безопасности в рамках нацпроекта.

Напомним, в Нижнем Новгороде создали совет по инвестиционной политике, который возглавил мэр города Владимир Панов. Задача – обеспечение проведения единой инвестиционной политики на территории города, а также создание благоприятных условий для эффективного использования инвестиционных ресурсов в соответствии с основными экономическими приоритетами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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