Тело жестоко убитого мужчины найдено на обочине дороги в Нижегородской области

14 Март 16:40 2019-03-14T16:40:12+03:00

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Тело 41-летнего мужчины было найдено накануне в районе села Окулово в городском округе Навашинский. Оно лежало на обочине трассы. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленно причинение тяжкого вреза здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека» уголовного кодекса. По «горячим» следам был задержан 47-летний подозреваемый.

По версии следствия, 12 марта 2019 года он молотком до смерти забил своего гостя. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. Чтобы скрыть следы, злоумышленник вынес тело погибшего в сарай, а потом вывез на машине к очистным сооружениям и оставил его на обочине.

Свою вину мужчина признал. По информации следователей, оба фигуранта отбывали назначенное судом наказание за совершение преступления в одной исправительной колонии. Не исключено, что они поссорились из-за взглядов на поведение в местах лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU