Житель Лыскова получил восемь лет колонии строгого режима за убийство посетителя кафе

СЕГОДНЯ 15:35 2019-03-14T15:35:09+03:00

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В Лысковском районе вынесли приговор в отношении 32-летнего местного жителя, убившего посетителя кафе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

Инцидент произошел 6 октября 2018 года в одном из заведений а улице Горького в Лыскове. Нетрезвый обвиняемый в ходе ссоры с посетителем заведения подрался с ним, а затем несколько раз пырнул его ножом. 29-летнего молодого человека доставили в больницу. Он скончался там,не приходя в сознание.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину. Его заключили под стражу.

Как установили следователи, подсудимый навязчиво вел себя по отношению в жене потерпевшего в тот самый вечер. Из-за этого мужчины и поссорились.

Приговором суда нижегородцу назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU