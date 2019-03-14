Театр балета Бориса Эйфмана представит нижегородцам «Анну Каренину»

СЕГОДНЯ 14:28 2019-03-14T14:28:02+03:00

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15 и 16 марта 2019 года Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана покажет «Анну Каренину» на сцене Нижегородского театра юного зрителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Это очень значимый гастрольный проект в рамках Года театра. Коллектив был в Нижнем всего два раза - в далёких 1978-м и 1983-м годах.

Справка:

Санкт-Петербургский академический театр балета создан Борисом Эйфманом в 1977 году. Концепция коллектива была достаточно смелой: он создавался как авторский, режиссерский театр, экспериментальная лаборатория одного хореографа. Сегодня он известен любителям танцевального искусства во всём мире своими спектаклями «Я - Дон Кихот», «Красная Жизель», «Русский Гамлет», «Анна Каренина», «Чайка», «Евгений Онегин», «Роден, ее вечный идол», «По ту сторону греха», «Реквием», «Up & Down», «Чайковский. PRO et CONTRA

Балет «Анна Каренина» был поставлен в 2005 году.

ИСТОЧНИК KP.RU