СК возбудил уголовное дело после падения глыбы льда на жительницу Дзержинска

СЕГОДНЯ 14:01 2019-03-14T14:01:11+03:00

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В прошлую субботу, 9 марта, жительница Дзержинска попала в реанимацию после того, как на нее с крыши обрушилась ледяная глыба. У женщины тяжелая травма головы.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

После расследования будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц из числа руководителей управляющей компании, оказывающей услуги по уборке ледяного образования и снега с крыши дома, с которой и упала глыба.

Напомним, 9 марта нижегородка выходила из цветочного магазина на улице Ленина в Дзержинске, когда на нее упала ледяная глыба. Очевидцы вызвали «скорую помощь», после чего пострадавшую увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU