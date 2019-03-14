В Нижнем Новгороде появился совет по инвестиционной политике

СЕГОДНЯ 12:38 2019-03-14T12:38:46+03:00

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В Нижнем Новгороде создали совет по инвестиционной политике, который возглавил мэр города Владимир Панов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, в состав вошли: первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Наталия Казачкова, замначальника управления по инвестиционной политике Алина Веселовская, исполняющая обязанности директора департамента экономического развития и закупок Марина Антипова, директор департамента правового обеспечения Светлана Киселева, директор департамента градостроительного развития и архитектуры Алла Коновницына, директор департамента финансов Юрий Мочалкин, председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Светлана Помпаева и директор департамента строительства и капитального ремонта Павел Саватеев.

Задача – обеспечение проведения единой инвестиционной политики на территории города, а также создание благоприятных условий для эффективного использования инвестиционных ресурсов в соответствии с основными экономическими приоритетами. Также совет должен принимать участие в разработке предложений по правовым, экономическим, социальным, информационным, консультационным, организационным и иным вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU