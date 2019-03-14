Иномарка сбила школьника на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 11:07 2019-03-14T11:07:17+03:00

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13 марта 2019 года в Советском районе Нижнего Новгорода школьник попал под колеса иномарки. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, дорожно-транспортное происшествие случилось в 7:40 рядом с домом №23 на улице Нартова. Молодой человек 1994 года рождения с шестилетним стажем вождения сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Школьник получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу. В момент происшествия он находился без сопровождения взрослых.

Ранее сообщалось, что в тот же день в деревне Завражное городского округа Бор загорелся частный жилой дом. В результате пострадал хозяин дома - мужчина 1937 года рождения. Он отравился продуктами горения. Сейчас пострадавший находится в Центральной районной больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU