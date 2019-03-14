2019-03-14T10:22:58+03:00
Происшествия

Пожилой нижегородец попал в больницу после пожара на Бору

Сейчас он находится в Центральной районной больнице
Валерия ГРОМОВА
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Вечером 13 марта 2019 года в деревне Завражное городского округа Бор загорелся частный жилой дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, причиной случившегося стала неисправность печного отопления.

Звонок от очевидцев происшествия поступил в пожарную часть около шести часов вечера. Приехавшие на место вызова спасатели обнаружили, что дом полностью охвачен огнем. Спасти его не удалось: здание обгорело вместе с надворной постройкой на общей площади 89 квадратных метров.

В результате пострадал хозяин дома - мужчина 1937 года рождения. Он отравился продуктами горения. Сейчас пострадавший находится в Центральной районной больнице.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 11 человек личного состава ГУ МЧС и четыре единицы специальной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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