2019-03-14T10:07:41+03:00
Происшествия

Нижегородка похитила у иностранцев 2,5 миллиона рублей под видом продажи собак

Теперь ей грозит суд
Валерия ГРОМОВА
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Жительница Нижнего Новгорода обманом похитила у двоих граждан Китая более двух с половиной миллиона рублей. Она просто предложила им купить щенков.

33-летняя безработная женщина зарегистрировала «левые» сим-карты и через них решила «продать» иностранцам восемь щенков породы «Французский бульдог». Когда деньги поступили на счета банковских карт ее знакомых, нижегородка перестала отвечать на звонки. Никаких щенков, как оказалось, у нее не было.

У злоумышленницы уже арестовали земельный участок. Она обвиняется в совершении преступлений по статьям «Мошенничество» и

«Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» УК РФ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, обвинительное заключение уже направлено в суд. Санкция соответствующей статьи предусматривает максимальное наказание до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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