2019-03-13T17:28:50+03:00
Происшествия

Экс-главу администрации Кстовского района осудили на 8,5 лет колонии строгого режима за взятку

Кроме того, он выплатит штраф в размере девяти миллионов рублей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижегородской области вынесли приговор экс-главе администрации Кстовского муниципального района Кириллу Культину, который обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно данным следствия и суда, в 2017 году подсудимый, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, получил от члена комитета кредиторов МУП «Водоканал» Кстовского района взятку в размере трех миллионов рублей. За это он должен был провернуть махинации с активами предприятия.

6 сентября 2017 года в помещении одного из ресторанов в Нижнем Новгороде подсудимый получил часть взятки в размере 155 тысяч рублей. Затем его действия были пресечены силовиками.

Сначала Кирилл Культин отрицал свою вину, но потом признал факт получения взятки. Он был заключен под стражу. В настоящее время он уволен с муниципальной службы по собственному желанию.

Суд приговорил Культина к наказанию в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в размере 9 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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