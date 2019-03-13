2019-03-13T16:35:14+03:00
Общество

Около 360 миллионов рублей направят в 2019 году для перехода нижегородских поликлиник на новые стандарты

Участниками программы станут 23 взрослых и 25 детских медицинских учреждений
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Заседание Управляющего совета «Комплексная оптимизация производства Госкорпорации «Росатом» стартовало в Нижнем Новгороде в среду, 13 марта 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В ходе совещания по обсуждению проекта «Эффективный муниципалитет» губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об увеличении финансирования проекта «Эффективная губерния».

- Несколько дней назад я утвердил план проекта «Эффективная губерния» на 2019 год. В регионе планируется реализовать порядка 1500 проектов по внедрению бережливых технологий, - рассказал Глеб Никитин.

Особенное внимание будет уделено реализации проектов в сфере здравоохранения.

- Около 360 миллионов рублей будет направлено в 2019 году для перехода нижегородских поликлиник на новые стандарты. Участниками программы станут 23 взрослых и 25 детских медицинских учреждений, - сообщил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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