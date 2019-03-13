Сотрудники ГИБДД напомнили нижегородцам о необходимости «световозвращателей»

СЕГОДНЯ 15:06 2019-03-13T15:06:09+03:00

Изменить размер текста: A A

При передвижении в темное время суток пешеходам необходимо иметь при себе световозвращающие элементы. Об этом нижегородцам напомнил заместитель начальника отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Дмитрий Мацкевич.

- По статистике, по вине пешеходов происходит половина всех дорожно-транспортных происшествий, - рассказывает Дмитрий Мацкевич. – 80% из них происходит в темное время суток. Чаще всего это связано с тем, что люди не используют световозвращающие элементы при передвижении. При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-50 метров. При использовании световозвращающих элементов это расстояние увеличивается до 150-200 метров.

Напомним, световозвращающие элементы обладают способностью возвращать луч света обратно к источнику, что значительно повышает видимость пешеходов на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU