2019-03-13T14:26:26+03:00
Экономика

На «Бережливые поликлиники» в Нижегородской области направят почти 200 миллионов рублей

В региональный бюджет внесут целый ряд поправок
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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На реализацию проекта «Бережливые поликлиники» в Нижегородской области планируется направить 198,5 миллионов рублей. Соответствующие поправки в бюджет на 2019 год внес на рассмотрение Законодательного собрания губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает региональное министерство финансов.

По данным ведомства, только на покупку мобильных ФАПов будет направлено 40,3 миллиона рублей, на оснащение выездных патронажных групп автомобилями – 10,5 миллионов рублей.

- Также 358,1 миллиона рублей направят в качестве субсидий муниципалитетам на разработку проектно-сметной документации для реализации региональной части федерального проекта «Оздоровление Волги», - говорится в сообщении. – Еще 399,1 миллиона рублей выделят в качестве субсидии муниципалитетам на обустройство контейнерных площадок. 100 миллионов рублей уйдет на ликвидацию несанкционированных свалок.

С учетом всех внесенных на рассмотрение регионального парламента поправок доходы областного бюджета вырастут на 977,5 миллионов рублей. Расходы при этом увеличатся на 4,3 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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