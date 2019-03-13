2019-03-13T13:27:16+03:00
Общество

Александр Малафеев стал заместителем руководителя аппарата главы города

Ранее он возглавлял департамент кадровой политики
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Александр Малафеев назначен заместителем руководителя аппарата главы города Владимира Панова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно информации, Александр Малафеев останется также главой департамента кадровой политики администрации Нижнего Новгорода. Кроме того, в прямом подчинении у него, в соответствии с новой структурой администрации, будут находиться управление организационного обеспечения деятельности главы города и администрации города, а также управление документационного обеспечения и контроля.

СПРАВКА КП

Александр Малафеев – специалист в области HR. Победитель конкурса «Работодатель года 2014» и финалист международного конкурса портала Hh – «HR brand 2015», обладатель премии «HR имя» 2016 года. Александр Малафеев занимал должности директора по персоналу и развитию в крупных промышленных компаниях ОАО «Строительные машины и механизмы», «Amtel Fredestein», ОАО «Автотехника», ГК «Провенто».

ИСТОЧНИК KP.RU

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