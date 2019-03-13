2019-03-13T12:48:40+03:00
Общество

Правительству Нижегородской области удалось сэкономить на торгах в феврале 3,6 миллионов рублей

Всего за месяц прошло 15 процедур торгов
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Экономия по итогам торгов, которые были проведены правительством Нижегородской области в феврале 2019 года, составила 3,6 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на министерство экономического развития и инвестиций региона сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, в феврале ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» провело 15 процедур торгов на общую сумму 42,6 миллионов рублей. Экономия в итоге составила 3,6 миллионов рублей. Из них один миллион рублей удалось сэкономить на оказание услуг по техническому обслуживанию и восстановительному ремонту электронных систем безопасности, 0,9 миллионов рублей – на поставку металлокомпозитных баллонов для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом.

В сообщении также отмечается, что на каждый из состоявшихся лотов было подано в среднем 5,3 заявок участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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