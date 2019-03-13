Нижегородский бассейн, где дети отравились хлором, временно закрыт по решению суда
Бассейн в спортивном клубе Gold' Fitness в Нижнем Новгороде временно закрыт по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Напомним, 10 человек, в том числе шестеро детей, отравились хлором в бассейне 6 февраля 2019 года. Пятерых пришлось госпитализировать с диагнозом «Острое ингаляционное отравление хлором».
Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов по химическим показателям – это свидетельствует о ненадлежащей подготовке воды для бассейна. 6 марта 2019 года Нижегородский районный суд принял решение о приостановлении деятельности бассейна на срок 60 суток.
Кроме того, в адрес Управления Роспотребнадзора обратилось двое пострадавших с просьбой о восстановлении их нарушенных прав в судебном порядке, по факту оказания услуг ненадлежащего качества.
ИСТОЧНИК KP.RU