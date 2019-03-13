БК «Нижний Новгород» вышел в 1/4 Лиги Чемпионов

СЕГОДНЯ 11:51 2019-03-13T11:51:18+03:00

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Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» вышел в 1/4 Лиги Чемпионов, несмотря на поражение от итальянской команды. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

Согласно информации, в первом матче 1/8 финала «Нижний Новгород» добился победы с разницей в 23 очка. По условиям этого этапа плей-офф Лиги Чемпионов нижегородцам нужно было хотя бы не проиграть во второй встрече больше 24 очков, чтобы пройти в четвертьфинал. Таким образом, несмотря на поражение в ответной игре, по сумме двух матчей нижегородская команда прошла в следующий этап плей-офф.

Атмосфера во Дворце Спорта Венеции была крайне недружественная и нервная для гостей, поэтому играть «Нижнему Новгороду» был непросто. Поначалу команды шли очко в очко, но потом «Нижний» начал ошибаться.

В итоге встреча перешла в тактическую битву на фолах, и, к счастью, Владимир Драгичевич все четыре штрафных реализовал точно. Два важных подбора в защите Георгия Жбанова после промахов итальянцев помогли сохранить преимущество по сумме двух встреч.

ИСТОЧНИК KP.RU