2019-03-13T10:59:24+03:00
Общество

745 километров автомобильных дорог будет отремонтировано в 2019 году в Нижегородской области

Вопросы разработки дополнительных мер в сфере безопасности дорожного движения обсуждались на совещании в Ижевске 12 марта
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Очередное совместное выездное совещание секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова состоялось в Ижевске во вторник, 12 марта 2019 года. В нем, в частности, приняли участие все главы регионов ПФО, в том числе и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Заседание началось с обсуждения вопроса разработки дополнительных мер в сфере безопасности дорожного движения. По словам Игоря Комарова, трети аварий, происходящих в ПФО, можно было бы избежать – нередко причинами трагедий становятся разбитые дороги, плохое освещение и отсутствие барьерных ограждений.

Глеб Никитин выступил с докладом о снижении аварийности на дорогах Нижегородской области и рассказал о работе по повышению качества дорог в регионе.

- С 2019 года в Нижегородской области начата масштабная реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Региональным правительством определен перечень автодорог, которые должны быть приведены в нормативное состояние к 2024 году. Объем финансирования на период 2019-2024 года – более 52 миллиардов рублей. В 2019 году мы планируем отремонтировать 745 километров дорог, - отметил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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