745 километров автомобильных дорог будет отремонтировано в 2019 году в Нижегородской области
Очередное совместное выездное совещание секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова состоялось в Ижевске во вторник, 12 марта 2019 года. В нем, в частности, приняли участие все главы регионов ПФО, в том числе и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Заседание началось с обсуждения вопроса разработки дополнительных мер в сфере безопасности дорожного движения. По словам Игоря Комарова, трети аварий, происходящих в ПФО, можно было бы избежать – нередко причинами трагедий становятся разбитые дороги, плохое освещение и отсутствие барьерных ограждений.
Глеб Никитин выступил с докладом о снижении аварийности на дорогах Нижегородской области и рассказал о работе по повышению качества дорог в регионе.
- С 2019 года в Нижегородской области начата масштабная реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Региональным правительством определен перечень автодорог, которые должны быть приведены в нормативное состояние к 2024 году. Объем финансирования на период 2019-2024 года – более 52 миллиардов рублей. В 2019 году мы планируем отремонтировать 745 километров дорог, - отметил Глеб Никитин.
ИСТОЧНИК KP.RU