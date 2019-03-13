2019-03-13T10:39:17+03:00
Общество

Проект редевелопмента Започаинья разработают в Нижнем Новгороде

Проект начнется с «перезагрузки» улицы Ильинской
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Концепция пилотного проекта редевелопмента Започаинья будет разработана в Нижнем Новгороде. Первый проектный этап должен быть разработан до конца 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Организатором экспертной работы мультидисциплинарной команды выступит Институт развития городской среды Нижегородской области. Кроме того, будут привлечены профессиональные и бизнес-сообщества.

Цель проекта заключается в том, чтобы восстановить самобытный облик старого Нижнего и создать на основе исторических кварталов благоустроенные общественные пространства, а также расширить туристические маршруты. Из 169 зданий, расположенных на улице Ильинской, 49 являются объектами культурного наследия. Кроме того, там находится 53 ценных объекта историко-градостроительной среды.

На проект планируется направить 40 миллионов рублей. Эти средства будут потрачены на предпроектные исследования, разработку мастер-плана и создание первой в регионе информационной модели территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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