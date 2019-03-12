Посещаемость нижегородских музеев выросла почти на 80 тысяч человек

СЕГОДНЯ 17:25 2019-03-12T17:25:27+03:00

На сегодняшний день, почти все музеи подключены к Интернету и имеют электронную почту

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В понедельник, 11 марта 2019 года, в Нижнем Новгороде подвели итоги деятельности музеев региона за прошлый год. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По словам министра культуры Нижегородской области Надежды Преподобной, в 2018 году музеи региона увеличили свой основной фонд на 8 364 единицы хранения. Сейчас на первый план выходит коммуникативная составляющая работы.

На сегодняшний день, почти все музеи подключены к Интернету и имеют электронную почту. Преподобная поставила задачу, чтобы в 2019 году оставшиеся музеи «подтянулись» и создали свою, современную и интересную «страничку» в интернете, и доступ к «всемирной паутине» у музеев области стал стопроцентным.

Также, по информации, в прошлом году сотрудники региональных музеев провели около 52 тысяч экскурсий, что почти на три тысячи экскурсионных мероприятий больше показателя 2017 года. И, что немаловажно, - общая посещаемость музеев возросла почти на 80 тысяч человек и составила 1 870 400 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU