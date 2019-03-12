В Сарове экс-сотрудник департамента капстроительства предприятия пойдет под суд за взятку

СЕГОДНЯ 16:13 2019-03-12T16:14:11+03:00

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего сотрудника отдела строительного контроля департамента капитального строительства предприятия. Как сообщается на сайте ведомства, мужчина обвиняется по статье «Получение должностным лицом взятки за совершений действий в пользу взяткодателя, совершенные с вымогательством взятки, в крупном размере» УК РФ.

Согласно информации, 27 ноября 2018 года он получил взятку в размере миллиона рублей за утверждение актов выполненных работ за октябрь-ноябрь в рамках госконтракта по реконструкции и техническому перевооружению систем физической защиты объектов ядерного центра.

Его действия были пресечены правоохранительными органами. Свою вину обвиняемый признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU