Дополнительные авиарейсы из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург будут запущены в апреле

СЕГОДНЯ 15:20 2019-03-12T15:20:11+03:00

Изменить размер текста: A A

С 19 апреля 2019 года из Нижнего Новгорода будут запущены дополнительные авиарейсы в Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Стригино».

Самолеты будут летать от авиакомпании «ИрАэро». Полеты будут выполняться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

Из Санкт-Петербурга авиалайнер будет вылетать в 12:50, а прилетать в Нижний Новгород – в 15:00. А из Нижнего в Санкт-Петербург – в 16:00 (прибытие в 18:00).

Рейсы будут выполняться на самолетах SSJ-100, вместимостью 100 кресел.

Напомним, в феврале в правительстве Нижегородской области прошли обсуждения сотрудничества с Китаем в сфере туризма. На этом мероприятии стороны сошлись во мнении, что увеличить туристический поток могли бы чартерные рейсы из Китая в Нижний Новгород. Глава Общества обменов и сотрудничества «Россия - Восточная Европа - Центральная Азия» Чжили Гэ заявил о намерении проработать этот вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU