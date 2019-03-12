Четыре мобильных «Кванториума» появятся в Нижегородской области к 2024 году

СЕГОДНЯ 13:37 2019-03-12T13:37:37+03:00

Два из них будут зхакуплены в этом году

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Сегодня, 12 марта 2019 года, в рамках заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО Игоре Комарове губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с докладом «О единой комплексной системе выявления и поддержки одаренных школьников и студентов в Нижегородской области».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, одной из важных тем его выступления стало развитие сети «Кванториумов».

- Первый «Кванториум» открыт на базе Парка науки университета имени Лобачевского и нацелен на развитие нано-, ИТ- и био- квантумов, - рассказал Глеб Никитин.

В 2019 году в регионе появятся еще два детских технопарка.

- Один из них - по направлениям «Автоквантум» и «Промышленный дизайн» - появится на базе учебного центра ГАЗа. Другой - по техническим наукам, IT-технологиям, электронике, мехатронике и программированию мы создаём во взаимодействии с Госкорпорацией Росатом. Планируем, что к 2024 году у нас будут работать уже 13 «Кванториумов», - добавил глава Нижегородской области.

Также планируется запуск мобильных «Кванториумов». Они будут представлять из себя передвижные автопоезда на базе каркасного автомобиля ГАЗель NEXT с прицепом, оснащённые современным высокотехнологичным оборудованием.

- В этом году закупаем два мобильных «Кванториума». Планируемый охват - порядка 1000 школьников. К 2024 году в регионе будут работать четыре мобильных «Кванториума», - подытожил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU