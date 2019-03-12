Нижегородская область получит более 300 миллионов рублей в рамках проекта «Успех каждого ребенка»

СЕГОДНЯ 13:05 2019-03-12T13:05:09+03:00

Деньги будут привлечены в 2019 году

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Сегодня, 12 марта 2019 года, в Ижевске состоялось заседание совета при полномочном представителе Президента России в ПФО Игоре Комарове «О реализации в регионах Приволжского федерального округа мероприятий по выявлению, поддержке, развитию способностей и талантов детей и молодежи и ее кадровому продвижению».

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в мероприятии принял участие губернатор Глеб Никитин. Он выступил с докладом «О единой комплексной системе выявления и поддержки одаренных школьников и студентов в Нижегородской области».

По словам Глеба Никитина, наш регион активно принимает участие в процессе формирование комплексной системы, направленной на поиски и раскрытие молодых талантов.

- Ведущую роль в развитии талантов и способностей у детей и молодёжи нашего региона играют 396 учреждений дополнительного образования, творческие объединения и спортивные секции в школах. Охват детей программами составляет 84,7%, что значительно превышает общероссийский показатель - 71%, - объяснил глава Нижегородской области.

Глеб Никитин также добавил, что в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» Нижегородская область получит федеральное софинансирование по всем мероприятиям проекта. В регион будеут привлечены более 300 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU