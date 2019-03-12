Новый психоневрологический интернат построят в Шатковском районе

СЕГОДНЯ 12:33 2019-03-12T12:33:31+03:00

На разработку проекта выделили почти 50 миллионов рубле

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В Нижегородской области объявлен конкурс по поиску подрядчика для проектирования нового здания «Понетаевского психоневрологического интерната», который находится в Шатковском районе. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Конкурс продлится до 2 апреля. Источник финансирования - адресная инвестиционная программа Нижегородской области на 2019-2021 годы.

Компания-победитель электронного аукциона должен будет разработать проект пяти двухэтажных спальных корпусов, а также административного, лечебно-профилактического, банно-прачечного и инженерного корпусов, столовой, гаража и склада.

Начальная цена контракта составляет 49,9 миллиона рублей.

Напомним, вчера стало известно, кто будет заниматься проектированием проекта благоустройства главной пешеходной улицы Нижнего Новгорода - Большой Покровской. Победителем электронного аукциона, который проходил на портале госзакупок, стало ООО «Северо-Кавказское Агентство Деловых и Коммерческих Отношений» ("САДКО") из Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU