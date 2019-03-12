2019-03-12T12:33:31+03:00
Общество

Новый психоневрологический интернат построят в Шатковском районе

На разработку проекта выделили почти 50 миллионов рубле
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нижегородской области объявлен конкурс по поиску подрядчика для проектирования нового здания «Понетаевского психоневрологического интерната», который находится в Шатковском районе. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Конкурс продлится до 2 апреля. Источник финансирования - адресная инвестиционная программа Нижегородской области на 2019-2021 годы.

Компания-победитель электронного аукциона должен будет разработать проект пяти двухэтажных спальных корпусов, а также административного, лечебно-профилактического, банно-прачечного и инженерного корпусов, столовой, гаража и склада.

Начальная цена контракта составляет 49,9 миллиона рублей.

Напомним, вчера стало известно, кто будет заниматься проектированием проекта благоустройства главной пешеходной улицы Нижнего Новгорода - Большой Покровской. Победителем электронного аукциона, который проходил на портале госзакупок, стало ООО «Северо-Кавказское Агентство Деловых и Коммерческих Отношений» ("САДКО") из Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посещаемость нижегородских музеев выросла почти на 80 тысяч человек
В Сарове экс-сотрудник департамента капстроительства предприятия пойдет под суд за взятку
Дополнительные авиарейсы из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург будут запущены в апреле
Четыре мобильных «Кванториума» появятся в Нижегородской области к 2024 году
Нижегородская область получит более 300 миллионов рублей в рамках проекта «Успех каждого ребенка»
Один человек погиб и трое попали в больницу после жуткого ДТП под Богородском
Экс-полицейский из Семенова признан виновным в превышении должностных полномочий
Нижегородцам предложили выбрать арт-объект для установки в центре Сормова
Владислав Мозжаров уволен с поста директора департамента промышленности Дзержинска
Более 15 тысяч кубов снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за минувшие выходные
Нижегородка Наталья Воронина завоевала бронзу на Кубке мира по конькобежному спорту
Заболеваемость гриппом в Нижегородской области опустилась ниже эпидемических порогов на 18%
Житель Арзамаса зарезал знакомого за то, что он не служил в армии
Проект благоустройства Большой Покровской разработает компания из Ростова
Глеб Никитин поздравил игроков «Старта» с золотом Универсиады
Суд прекратил дело о банкротстве МП «Нижегородские бани»
Четыре человека погибли в ДТП на нижегородских дорогах за праздничные дни
Неизвестные подожгли детскую коляску в подъезде жилого дома в Приокском районе
Правительство Нижегородской области проведет правовые консультации для льготников
Нижегородцы смогут услышать лекцию «Русский язык - до и после Пушкина»
«Прямая линия» по борьбе с экстремизмом пройдет в Нижегородской области 12 марта