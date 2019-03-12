2019-03-12T11:11:49+03:00
Происшествия

Один человек погиб и трое попали в больницу после жуткого ДТП под Богородском

Трагедия случилась 11 марта
Валерия ГРОМОВА
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Рано утром 11 марта 2019 года на одной из нижегородских трасс произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь одного человека. Еще трое сейчас находятся в больнице.

Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, авария случилась около шести часов утра на 414 километре автодороги РяжскКасимовМуром – Нижний Новгород. Водитель «вазовского» автомобиля не справился с управлением и «вылетел» на полосу встречного движения, по которой в это время ехала еще одна отечественная легковушка.

Столкновение было настолько сильным, что один из водителей – мужчина 1987 года рождения - погиб на месте происшествия. Еще две мужчин и молодой человек 18 лет получили переломы и ушибы. Их доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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