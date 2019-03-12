2019-03-12T10:10:39+03:00
Общество

Нижегородцам предложили выбрать арт-объект для установки в центре Сормова

Голосование продлится до 25 марта
Валерия ГРОМОВА
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Нижегородцы могут выбрать арт-объект, который будет установлен в обновленном сквере на улице Ефремова в Сормовском районе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода.

Проголосовать за один из вариантов можно в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Молодежь Сормовского района». Опрос будет закрыт 25 марта.

По словам главы администрации Сормова Дмитрия Сивохина, к ним поступили уже 15 предложений о том, какой объект должен украсить сквер. Например, один из жителей считает, что там нужно установить памятник Сороме и Копосу - двум братьям, жившим, по легенде, в Сормово XVI веке. Есть мнение установить копии тех объектов, которые стояли там ранее, в советское время - скульптуру парашютистки Наты Бабушкиной, Триумфальную арку «Красные ворота».

А некоторые предложили поставить бюст или памятник основателю завода «Красное Сормово» Дмитрию Егоровичу Бенардаки.

Рабочая группа уже рассмотрела все поступившие предложения. В результате были выбраны наиболее оптимальные варианты: памятник Сороме и Копосу, памятник песне «Сормовской лирической», памятник основателю завода «Красное Сормово» и памятник парашютистке Нате Бабушкиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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