2019-03-12T09:45:23+03:00
Политика

Владислав Мозжаров уволен с поста директора департамента промышленности Дзержинска

Исполнять его обязанности будет Валерий Воронин
Валерия ГРОМОВА
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Глава Дзержинска Иван Носков подписал распоряжение об увольнении Владислава Мозжарова с поста директора департамента промышленности, торговли и предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно информации, Мозжаров перестал исполнять свои обязанности с 11 марта 2019 года.

До того, как будет выбран новый глава департамента, исполняющим обязанности назначен заместитель директора департамента Валерия Воронина.

Напомним, сейчас в администрации Дзержинска ведутся кадровые перестановки. В январеНосков подписал заявление об увольнении Андрея Дементьева с поста начальника управления архитектуры и градостроительства.

Тогда же представил своего нового заместителя Наталью Суханову. Суханова будет курировать блок социальной политики, включающий в себя департамент образования, департамент социальной политики и спорта (культура, молодежная политика и спорт) и отдел опеки, попечительства и усыновления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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