2019-03-11T17:09:01+03:00
Общество

Более 15 тысяч кубов снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за минувшие выходные

В уборке участвовали 646 дорожных рабочих
Валерия ГРОМОВА
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В период с 9 по 11 марта с улиц Нижнего Новгорода были вывезены 15 204 кубометра снега. Об этом сообщает городской департамент дорожного хозяйства.

Так, наибольшее количество вывезли с территорий Советского (5 295 кубометров) и Канавинского (3 196 кубометров) районов.

В уборке участвовали 646 дорожных рабочих, 237 единиц снегоуборочной техники – днем и 235 – в ночь на понедельник.

За последние сутки на дороги Нижнего Новгорода для предотвращения гололеда высыпано 245,5 тонн песко-соляной смеси и 31 тонна жидкого реагента.

Напомним, после того, как в Нижнем Новгороде начал таять снег, на дорогах появились ямы. Причем некоторые из них настолько большие, что автомобилисты боятся оставить на дороге колесо, случайно угодив в яму. Однако пока погода не позволяет начать ремонт, и администрация города сосредоточилась на сборе информации о том, где именно асфальт сошел вместе со снегом. Специально для этого мэрия возобновила работу группы «АнтиЯма-НН» в «Вконтакте», где нижегородцы могут сообщить о ямах, прикрепив фотографию или указав на карте точное местоположения разверзшегося асфальта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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