Житель Арзамаса зарезал знакомого за то, что он не служил в армии

СЕГОДНЯ 15:24 2019-03-11T15:24:31+03:00

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В Арзамасе расследуется уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, который совершил преступление по статье «Убийство» уголовного кодекса России. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

Трагедия случилась вечером 5 марта в квартире жилого дома на улице Вахтерова. Хозяин квартиры и его гость распивали спиртные напитки, в ходе чего мужчина схватил нож и пырнул им 40-летнего знакомого. От полученных ранений пострадавший скончался на месте происшествия.

По информации, мужчины поссорились из-за службы в армии.

- После того, как злоумышленник узнал, что его гость не проходил срочную службу, он и совершил противоправное деяние, - сообщили следователи.

Подозреваемый задержан. Ему уже предъявили обвинение, однако от дачи показаний мужчина отказался. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU