Проект благоустройства Большой Покровской разработает компания из Ростова

СЕГОДНЯ 14:44 2019-03-11T14:51:02+03:00

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Стало известно, кто будет заниматься проектированием проекта благоустройства главной пешеходной улицы Нижнего Новгорода - Большой Покровской. Победителем электронного аукциона, который проходил на портале госзакупок, стало ООО «Северо-Кавказское Агентство Деловых и Коммерческих Отношений» ("САДКО") из Ростовской области.

Речь идет о благоустройстве участка Большой Покровской от улцы Октябрьской до улицы Малой Покровской. Итоги конкурса были подведены 7 марта.

«Садко» предложило наиболее низкую цену за работу – 3,8 миллиона рублей. А начальная цена контракта составляла четыре миллиона.

Теперь подрядчику нужно спроектировать проект до 8 апреля 2019 года. Он должен продумать строительство двух детских площадок и сцены, а также озеленение территории и подсветку зданий. После этого документ нужно будет защитить перед экспертным советом.

ИСТОЧНИК KP.RU