Суд прекратил дело о банкротстве МП «Нижегородские бани»

СЕГОДНЯ 13:42 2019-03-11T13:42:27+03:00

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Муниципальное предприятие «Нижегородские бани» избежало банкротства. Как сообщается в картотеке дел Арбитражного суда, производство в отношении компании прекращено.

Напомним, в конце декабря 2018 года Федеральная налоговая служба подала в отношении «Нижегородских бань» иск в суд. Сумма превысила 1,6 миллиона рублей.

По информации суда, по данным на 21 февраля 2019 года, должник частично погасил задолженность перед заявителем. Поэтому признаки банкротства исчезли.

Ранее сообщалось, что в марте прошлого года на должность директора муниципального предприятия «Нижегородские бани» был назначен Сергей Мольков. До этого два года предприятие возглавлял являлся Николай Сатаев. Он покинул пост 23 марта 2018 года в связи с назначением председателем постоянной комиссии по экономике думы Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU