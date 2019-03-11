Четыре человека погибли в ДТП на нижегородских дорогах за праздничные дни

СЕГОДНЯ 12:47 2019-03-11T12:47:24+03:00

Один из них был пешеходом

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Порядка 20 дорожно-транспортных происшествий произошло в Нижегородской области за минувшие праздники, в которых погибли четыре человека. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Так, 8 марта в 19:35 в Уренском районе при столкновении двух машин погибли двое мужчин 189 и 1982 годов рождения. Они ехали в «вазовской» легковушке: водитель не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с «Мерседесом». Трагедия произошла в селе Карпуниха на улице Малахова.

В субботу, 9 марта, пьяный мужчина на отечественном автомобиле не справился с управлением на 174 километре автодороги Нижний Новгород – Саратов, в результате чего машина перевернулась в кювет. Сам водитель отделался ушибами и ссадинами, а вот его пассажирка получила смертельное ранение.

В тот же день в 19:35 на Бору водитель «Субару» сбил неизвестного мужчину. Инцидент произошел на улице Мыльникова. Пешеход скончался в больнице. Его личность и место жительства сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU