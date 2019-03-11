Неизвестные подожгли детскую коляску в подъезде жилого дома в Приокском районе

СЕГОДНЯ 12:26 2019-03-11T12:26:01+03:00

Спасатели эвакуировали по лестничным маршам семь человек

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Поздно вечером 10 марта 2019 года произошел пожар в подъезде многоквартирного жилого дома на улице Крылова в Приокском районе Нижнего Новгорода. Неизвестные подожгли там детскую коляску.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, звонок в дежурную часть поступил от жильцов в половине 12. В подъезде было много дыма.

Спасатели эвакуировали по лестничным маршам семь человек, в том числе двоих детей. В результате обгорела коляска на площади один квадратный метр.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 28 человек и семь единиц техники.

Ранее сообщалось, что поздно ночью с 9 на 10 марта 2019 года в Павловском районе загорелся частный жилой дом. Трагедия произошла в деревне Комарово. Здание спасти не удалось: оно сгорело вместе с надворными постройками на площади 120 квадратных метров. Внутри было найдено тело мужчины 1942 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU